تفاصيل حريق مطعم بجامعة المنصورة وإصابة 4 عمال.. الحماية المدنية تسيطر

تمكنت قوات الحماية المدينة وسيارات الإطفاء بمحافظة الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق محدود في محل بيع مأكولات داخل مجمع الخدمات بجامعة المنصورة، وأصيب 4 عمال بجروح وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي على أثر وقوع تسرب للغاز داخل المحل، وذلك بسبب قيام أحد العمال بتغيير أسطوانة الغاز، وتمكن العاملين في المكان من السيطرة على النار باستخدام طافيات الحريق.

بلاغ بالواقعة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة حرس جامعة المنصورة، بوقوع حريق محدود داخل مجمع الخدمات الطلابية الواقع أمام كلية التربية بداخل الحرم الجامعي.

السيطرة على الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي السلامة المهنية بجامعة المنصورة وبالفحص تبين وقوع حريق محدود بالمحل رقم 9 نتيجة حدوث تسرب للغاز أثناء قيام أحد العمال بتغيير أنبوبة الغاز والسيطرة على مصدر النيران قبل امتدادها للمحلات المجاورة.

بيان جامعة المنصورة

وأصدرت جامعة المنصورة بيانا صحفيا جاء فيه: «أن ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث حريق بمجمع الخدمات الطلابية بجامعة المنصورة وإصابة عدد من الطلاب، تفيد جامعة المنصورة بأنه أثناء قيام أحد العاملين بمحل رقم 9 بمجمع الخدمات الطلابية بتغيير أنبوبة غاز حدث تسرب للغاز من إحدى الأنابيب أثناء تغييرها مما أدى غلى ارتفاع ألسنة لهب وتم السيطرة على الحريق في الحال وقد أدى إلى إصابة 4 عمال بالمطعم بحروق سطحية وتم نقلهم على الفور لمستشفى الطوارئ وتم تقديم الإسعافات الأولية وعرضهم على أطباء الحروق والتجميل وخروجهم من المستشفى نظرا لاستقرار حالتهم الصحية».