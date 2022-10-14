أسيوط تنفذ سيناريو محاكاة مواجهة سقوط أمطار غزيرة استعدادا لفصل الشتاء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية أجرت تدريب عملي على سيناريو مواجهة الأمطار وأزمة السيول والتعامل معها لتقييم خطط مواجهة السيول ومدى كفاءة وجاهزية الجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي طارئ استعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار.

جاء ذلك في اجتماع بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظ، والعميد وفيق فوزي مدير الحماية المدنية بأسيوط والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان ويحيى أبو رحمه مدير غرفة الأزمات والكوارث المركزية بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمود ياسين رئيس حي شرق ونوابهم ومسئولي الحماية المدنية والمرور والإسعاف والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإنقاذ السريع وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

استعدادات المحافظة لفصل الشتاء

وأكد المحافظ أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر لحين انتهاء موسم الشتاء لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء تقلبات الطقس.

وأكد ضرورة الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات وشبكات الصرف الصحي وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

بدأ السيناريو بتفريغ كميات كبيرة من المياه من خلال سيارات شركة المياه بنفق الزهراء بمدينة أسيوط وامتلائه كسيناريو محاكاة بأنها أمطار غزيرة وقيام رئيس حي غرب أسيوط بإخطار غرفة عمليات المحافظة بتجمع كميات من مياه الأمطار بنفق الزهراء واحتجاز أحد المواطنين بالنفق حيث أبلغت غرفة العمليات كافة الجهات المعنية «النجدة والإسعاف والحماية المدنية والانقاذ النهري والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والصحة والإنقاذ السريع وباقي الجهات المختصة للتعامل مع الموقف كل في قطاعه».

وعلى الفور توجه اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة إلى موقع البلاغ وتابع كيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع الأزمة وقيام قوات الانقاذ النهري بانقاذ الماطن المحتجز بالنفق ونقله عن طريق الاسعاف إلى أقرب مستشفى كما تابع جهود شركة المياه والإنقاذ السريع في شفط تجمعات المياه بواسطة 7 سيارات شفط منهم 4 سيارات تابعة لشركة المياه و3 سيارات تابعة للإنقاذ السريع التابعة للمحافظة كما تضمن السيناريو توقف حركة المرور وتعديل اتجاهات بعض الطرق من خلال إدارة المرور بالمحافظة.

مراجعة الأنفاق

وأشار اللواء مهندس شاكر يونس إلى إنه تم مراجعة الأنفاق ومواتير شف المياه بها استعدادًا للسيول بحضور كافة الجهات المعنية للتدريب على التعامل مع الموقف موضحاً أن مثل هذه التجارب تجعلنا جاهزين للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خاصة في الأنفاق وكيفية تصريف مياه الأمطار والتعامل مع هذه الأحداث وتلافي الأخطاء والملحوظات التي قد تظهر في التدريب وذلك من خلال خطوات وإجراءات يتم اتباعها للحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر، لافتاً إلى أنه خلال دقائق معدودة تم الانتهاء من سحب المياه المتجمعة في نفق الزهراء.

تجارب عملية استعدادا للشتاء

من جانبه أوضح يحيى أبو رحمة مدير غرفة الأزمات المركزية إنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للقيام بتجارب عملية للاستعداد لموسم الشتاء واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الخاصة للحد من مخاطر حدوث هطول أمطار غزيرة أو سيول خلال موسم الشتاء وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.