إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس ونقل بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث اصطدام أتوبيس تابع لشركة نقل ركاب، بسيارة نقل بمقطورة، بالطريق الصحراوي الشرقي، جنوب مركز ملوي في محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، تتضمن اصطدام سيارة أتوبيس، تابع لشركة نقل، بسيارة أخرى بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي.

نقل 6 مصابين لمستشفى ملوي العام

أسفر حادث الطريق الصحراوي عن إصابة كل من: عز الدين حمدي 29 عاما، موظف، أسعد فوزي 50 عاما سائق، مراون ياسر 25 عاما، الحسيني محمد 52 عاما، مصطفي محمود 32 عاما، عمال، وحسين علي 41 عاما موظف، وجميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور ونزيف داخلي وارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى مركز ملوي العام، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، حيث أفادت التحريات الأولية أن الأتوبيس اصطدم بالسيارة النقل من الخلف.