إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمحافظة الفيوم  

أصيب 4 أشخاص بجروح متنوعة وكسور ومتفرقة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين ظهر اليوم الجمعة، بمنطقة مزلقان الزملوطي، بنطاق مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للدراجتين الناريتين واصطدامهما معاً وجهاً لوجه، فيما تعالت صرخات واستغاثات المصابين في الحادث، واستغاثوا بالمارة لطلب الشرطة والإسعاف.

وهرع المارة إلى المصابين لمساعدتهم، واستغاثوا بالشرطة والإسعاف اللذين حضروا على الفور.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على مزلقان الزملوطي بنطاق المركز.

إصابة 4 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، قرب نادي قارون الرياضي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، كما تبينّ أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، حيث تبادل قائدي الدراجتين الإتهامات فيما بينهم، ووجه كل منهما اللوم للآخر على التسبب في وقوع الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال ليخضعوا للكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لكل مصاب حسب حالته.

تحرير محضر بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.