تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بأسوان.. «كانوا راجعين من فرح»

لم يتخيل أحد من أهالي قرية نصر النوبة بأسوان أنه بعد عودتهم من إحدى حفلات الزفاف وسط حالة من البهجة والسعادة، أن تتحول مشاعر الفرح إلى حزن، بعد مصرع 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها خلال عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء «الفرح».

تفاصيل حادث أسوان اليوم

بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة العمليات في محافظة أسوان، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم من أهالي قرى نصر النوبة وأصيب 11 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم، على الطريق الصحراوي الغربي بمنطقة قرية فارس.

تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن اسوان، إخطاراً من شرطة النجدة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق فارس بالصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وأمر بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية والمرور مع التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى كوم أمبو المركزي أقرب المستشفيات من مكان الحادث، مع نقل الوفيات لمشرحة كوم أمبو.

عائدون من فرح بإسنا بالأقصر

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الحادث وقع في قرية فارس على الطريق الصحراوي، وذلك أثناء عودة أهالي القرية من حفل زفاف في قرية توماس التابعة لمركز إسنا بالأقصر.

التبرع بالدم لمصابي حادث أسوان

وفور تلقي البلاغ ووصول المصابين، بدأ أهالي النوبة في أسوان التحرك إلى مستشفى كوم أمبو لمتابعة ذويهم والتبرع بالدم للمصابين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، كما تم نقل بعض الحالات الخطيرة لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

نقل الجثث للمشرحة العمومية بكوم أمبو

وقال مصدر طبي في أسوان إنه تم نقل الجثث الـ5 بواسطة سيارات نقل الموتى التابعة لهيئة الإسعاف إلى المشرحة العمومية بكوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب لجنة من المرور لكتابة تقرير حول أسباب الحادث.