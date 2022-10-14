«اقتصادية قناة السويس»: تحويل المنطقة لمركز عالمي ووجهة مفضلة للاستثمار

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن هناك تشابه بين مينائي الإسكندرية وبرشلونة حيث أنهم مملوكين للدولة، وكلاهما لهما دور اقتصادي واجتماعي وبيئي وكل ميناء يسعى لتحقيق التنافسية.

جاء ذلك خلال العرض التقدمي لجلسة «من برشلونة إلى الإسكندرية إلى قناة السويس.. موانئ البحر الأبيض المتوسط بوابة لـ 3 قارات إلى العالم» المقامة في مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية.

تحويل المنطقة لمركز اقتصادي ووجهة مفضلة للاستثمار

قال اللواء بحري محمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، إن رؤية المنطقة هي أن تكون مركزا اقتصاديا عالميا ووجهة مفضلة للاستثمار، يمكن للهيئة الاستفادة من السفن العابرة وتقديم خدمات لها، ويمكن إنشاء منظومة اقتصادية كاملة وتنمية مستدامة على محور قناة السويس، متابعا الهيئة يتبعها 6 موانئ.

استثمارات تطوير ميناء السخنة 37 مليار جنيه

واستعرض محمد عبد العزيز، معلومات عن مينائي شرق بورسعيد والسخنة، إذ أن ميناء شرق بورسعيد يمر عليه 1500 سفينة سنويا، وأن استثمارات الهيئة في تطوير ميناء السخنة تصل 37 مليار جنيه، مضيفا أنه سيتم عمل مشروع لتموين السفن في القناة.