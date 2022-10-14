اليوم العالمي للمرأة الريفية.. 4 ملايين زيارة توعوية لسيدات مصر «إنفوجراف»

«جهود تمكين وتوعية المرأة الريفية في مصر».. إنفوجرافيك جديد نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق 15 أكتوبر.

27 حملة طرق أبواب

تناول الإنفوجرافيك أبرز جهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية؛ إذ جرى إصدار 1.1 مليون بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في جميع محافظات مصر، ووصل عدد حملات طرق الأبواب إلى 27 حملة، و4 ملايين زيارة توعوية للمرأة الريفية.

وجرى إطلاق تطبيق «تحويشة» الأول من نوعه في مصر، لمساعدة الريفيات على الاستفادة من خدمات الشمول المالي، والادخار والإقراض عبر الهواتف الذكية، وإطلاق حملة «ريادة الأعمال للمرأة الريفية»، لتشجيعها على إقامة المشروعات الصغيرة وتسويقها.

دورات تدريبية

وفيما يتعلق بالجانب التثقيفي والتوعوي، أشار الإنفوجرافيك إلى تنظيم دورات تدريبية للريفيات حول المشروعات صديقة البيئة، وتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، وتبني مبادرة «أدها وأدود» للحفاظ على الحرف التقليدية التراثية وتطويرها، مثل: صناعة السجاد، والتطريز السيناوي وغيرها.

وجرى تنظيم «جلسات الدوار»، للتوعية بالقضية السكانية، وبرنامج «الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة» داخل القرى، للتوعية بأضرار الزواج والحمل المبكر، والختان، والعنف ضد المرأة والطفل.