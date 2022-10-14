تفاصيل حالة الطقس غدا في البحيرة.. سقوط أمطار رعدية بنسبة 80%

تشهد حالة الطقس غدا في البحيرة، انخفاضا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار لاسيما على المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية» وجاء ذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر قبل قليل، حيث حذرت عددا من المحافظات من سوء الطقس غدا السبت.

حالة الطقس غدا في البحيرة

وأشار البيان إلى أن حالة الطقس غدا في البحيرة يشهد نشاط الرياح على مختلف المدن والمراكز مع سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة ليلا بنسبة 80%، يأتي ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد هذه الأيام والتي تبدأ من غدا.

درجات الحرارة في البحيرة غداً

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة غدا السبت العظمى 28 درجة مئوية وبلغت الصغرى 21 درجة الحرارة، مع فرص سقوط أمطار بنسبة 80%.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث طالبت بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتواجد غطاء جميع المطابق والصفايات.

وشددت على روساء الوحدات المحلية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال بدءًا من اليوم وحتى الأحد القادم، وشددت على تمركز سيارات الكسح والشفط والنافوري.