طقس اليوم في البحيرة: معتدل نهارا.. والعظمى تسجل 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة في البحيرة معتدل نهاراً لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً، على كافة مدن ومراكز المحافظة.

طقس البحيرة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس البحيرة اليوم غانم جزئياً على كافة الأنحاء، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم بمحافظة البحيرة العظمى 27 مئوية والصغرى 21 درجة، فيما بلغت نسبة سقوط الأمطار 10% مع نشاط لحركة الرياح على بعض المدن لا سيما المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية».

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المدن.

استعدادات البحيرة لمواجهة تقلبات الطقس

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ، وهو ما استعدت معه المحافظة خلال الأيام الماضية لاستقبال موسم الشتاء، حيث جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات رفع المياه، كما جرى تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أسلاك الكهرباء واللوحات الإعلانية بمختلف المدن والقرى.