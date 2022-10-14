«DMC» تنشر برومو للمؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية.. يضع مصر على خارطة التنافسية

نشرت قناة «DMC»، برومو جديد عن انطلاق المؤتمر الاقتصادي في العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة بين 23 و25 أكتوبر من العام الجاري.

تحدي بناء الاقتصاد المصري في 8 سنوات

وأوضح البرومو الذي نشره الحساب الرسمي للفضائية عبر حسابها على «فيس بوك» أه المؤتمر سيضع مصر على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، «نحسبها بحسبة الاقتصاد، والقرارات تحتاج خطة واضحة ترسم طريقا لاقتصاد قوي مرن تنافسي صامد في مواجهة الأزمات، في 8 سنين قدرنا نخوض التحدي لبناء الاقتصاد المصري.. ولسة قادرين»

لسة قادرين نتحد ونتكامل ونتفق لوضع لرؤية للاقتصاد المصري

وتابع البرومو الذي نشرته الفضائية: «لسة قادرين نتحد ونتكامل ونتفق لوضع لرؤية للاقتصاد المصري وآليات تعزيزه وفق أفضل الممارسات الدولية، المؤتمر الاقتصادي في الفترة من 23 لـ25 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».