بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حريق بقرية نجع المطاريد بالبحيرة «صور»

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق واشتباه كسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر اندلاع حريق هائل في مصرف مليء بالهيش والبوص وشجر الجازورين على مساحة 2500 متر مربع بالقرب من محول الكهرباء التابع لقرية نجع المطاريد التابعة لمجلس قرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بنشوب حريق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد اندلاع حريق فى مصرف مليء بالهيش والبوص وشجر الجازورين على مساحة 2500 متر مربع بقرية نجع المطاريد التابعة لمجلس قرية نجيب محفوظ، بالقرب من محول الكهرباء التابع لذات القرية، ووقوع عدد من المصابين.

السيطرة على الحريق

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد اثنين لودر من الوحدة المحلية للمساعدة في عملية التبريد، تم السيطرة علي الحريق بمعرفة الحماية المدنية وبمساعدة الأهالى ولم يتأثر محول الكهرباء بالحريق.

تحديد أسماء المصابين

أسفر الحريق عن إصابة كل من: صابرين جاد الله مفتاح، 16 عاما، مصاب باختناق، فتحية طه الأبطح 60 عاما، مصابة باختناق، بوسي حسين عبدالسلام 15 عاما، مصابة باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات، ومسعود موسى رشوان 42 عاما، مصاب باختناق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.