نشرة المناخ.. مؤتمر لوقف هدر الطعام.. وأول برنامج للتحول الأخضر

شهد اليوم الأربعاء، عقد عدد من ورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بأثر التغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة بجميع قطاعاتها لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل.

مؤتمر للإدارة الذكية للمخلفات ووقف هدر الطعام

وعُقد اليوم ثاني أيام المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، بالقرية الذكية برعاية وزارة البيئة ومشيخة الأزهر، وتناول المؤتمر أبرز موضوعات تغير المناخ وتأثيره الضار على البيئة، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين بمجال التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور طارق طه رجب أستاذ العلوم التربوية والإعلام البيئي، أن مواجهة التغيرات المناخية عن طريق خفض انبعاثات الكربون، والاتجاه إلى التشجير، وترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف فيها، هو اتجاه عالمي، كاشفا عن أن هناك 25 طن أرز تهدر يوميًا في البيوت المصرية بسبب «ملعقة من بقايا أرز الطعام».

عوائد اقتصادية لإعادة التدوير

وقالت الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن 60% من مشكلاتنا البيئية للبصمة الكربونية أساسها عادات خاطئة، وإن العائد الاقتصادي هو ما يحصل عليه الفرد من مقابل إنتاج وإعادة تدوير السلع والخدمات، والمفهوم الإجرائي للعائد الاقتصادي، هو عبارة عن فائدة أو ربح يعود على المرأة المستفيدة من المشروع، مؤكدة أن العائد إما أن يكون ماديا أو يقاس كميا بواسطة ما يحققه المشروع من دخل.

دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية

وعقد المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان «المرأة العلمية ودورها في مواجهة التغيرات المناخية»، شهدت جلسة بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على نساء المحافظات الحدودية.. آليات المواجهة والصمود والتكيف».

وأوصت الجلسة باستثمار منتجات البيئة المحلية لدعم صناعات المرأة في المحافظات الحدودية ورفع الوعي في مجال التمكين الاقتصادي والاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، وتقديم نماذج عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع والاستعانة بمراكز البحوث الزراعية والصحراوية لتطبيق برامج ومشروعات صديقة للبيئة.

وأوصت الجلسة بالتركيز على محور التمكين الاقتصادي من خلال استثمار المشروعات البيئية والتراثية والحرفية التي تتميز بها نساء المحافظات وتدريب النساء على إجادتها ودعم وصول المرأة إلى تمويل برامج المواجهة والتكيف، وتوفير أموال ومنح وقروض ميسرة، والبرامج الداعمة لذلك.

أول برنامج للتحول الأخضر

وعقد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا و«معهد التخطيط القومي»، اليوم، مؤتمرًا تحت عنوان «التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، ويستهدف إطلاق أول برنامج متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على المناخ عبر تنظيم مجموعة من الدورات والفعاليات التوعوية والتدريبية للسيدات المهنيات والقياديات بشأن التغيرات المناخية.