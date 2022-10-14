أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. الطن يصل إلى 18100 جنيه

قال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أحمد الزيني، إن أسعار الحديد والأسمنت ما زالت تحافظ على استقرارها في الأسواق دون تغيير، اليوم، إذ سجلت أسعار مواد البناء استقرارا وفق ما ذكرت الشعبة أيضا عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ووصل طن عز إلى 18100 جنيه في الأسواق اليوم.

وذكر الزيني، في حديثه لـ«الوطن»، أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي:

سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع وصل إلى نحو 17570 جنيها.

ووصل سعر طن حديد العشري تسليم أرض المصنع إلى 17500 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي تسليم أرض المصنع نحو 17900 جنيه.

استقر سعر طن حديد المصريين تسليم أرض المصنع بسعر يصل إلى 17570 جنيها.

استقر سعر طن حديد العتال تسليم أرض المصنع عند سعر 17550 جنيها.

سعر حديد بشاي إلى المستهلك بسعر يصل إلى 18000 جنيه.

ويصل سعر طن الحديد من عز الدخيلة إلى المستهلك بسعر يصل إلى نحو 18100 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

يصل سعر أسمنت المسلح إلى نحو 1460 جنيها.

سعر أسمنت النصر يصل إلى 1440 جنيها.

يصل سعر أسمنت الصعيد إلى نحو 750 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل يصل إلى نحو 1400 جنيها.

سعر أسمنت المخصوص يصل إلى نحو 1450 جنيها.

سعر أسمنت الممتاز 1520 جنيها 1520 جنيها.

سعر أسمنت السويس يصل إلى 1420 جنيها.

سعر أسمنت حلوان يصل إلى نحو 1470 جنيها.

أسمنت السويدي بسعر يصل إلى نحو 1540 جنيها.

سعر أسمنت قنا (المسلة) يصل إلى نحو 1430 جنيها.

سعر أسمنت الإسكندرية يصل إلى 1480 جنيها.

أسمنت العامرية عادة بسعر يصل إلى 1450 جنيها.