أسعار الحديد تقترب من أدنى مستوياتها في شهرين

سجلت العقود الآجلة لحديد التسليح ما قيمته 3830 يوان صيني للطن يوم الجمعة، لتدور قليلاً فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 3804 يوان صيني الذي سجلته في 13 أكتوبر، لكنها في طريقها لإغلاق الأسبوع منخفضًا بنسبة 3% مع تزايد الاكتشافات السريعة لفيروس كوفيد في الصين.

مخاوف الإغلاق في الصين

وازدادت المخاوف من عمليات الإغلاق القادمة في المدن الكبرى، مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أغسطس، بعد عطلة وطنية لمدة أسبوع في الصين، ما دفع الحكومات إلى تكثيف الاختبارات في المدن الكبرى ومحو الآمال في أن بكين يمكن أن تخفف من سياسة القضاء على كوفيد، وبالإضافة إلى توتر الإغلاق، لا تزال توقعات الطلب على المدخلات الصناعية والبناء ضعيفة، وسط الخلفية الاقتصادية الكلية المقلقة.

نشاط شراء الصلب

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، لم تحفز طفرة البناء المعتادة في الصين في سبتمبر وأكتوبر زيادة كبيرة في نشاط شراء الصلب، حيث شهد مطورو العقارات انخفاضًا في مبيعات المنازل الجديدة خلال نهاية الربع الثالث، كما ظلت المعنويات متراجعة، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي باستمرار إلى الانكماش في القطاع.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام، ويأتي بعدها في القائمة الاتحاد الأوروبي واليابان، ثم الولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، فيما تظهر البيانات التاريخية أن أسعار الصلب وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو 2021.

وتتوقع «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول الصلب عند 3985 يوان لكل طن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتمّ التداول عند 3725 في غضون 12 شهرًا.

ويعاد حجم العقد الآجل القياسي نحو 10 أطنان، ويدخل الصلب في العديد من القطاعات بداية من البناء وحتى السيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة.