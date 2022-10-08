أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 أكتوبر 2022.. استقرار في الأسواق

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم، التي شهدت استقرارا بعدما حافظت على نفس قيمتها في المصانع منذ الأسبوع الماضي، وبحسب موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 17796 جنيهًا، ووصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 1464 جنيها.

ووفق المصدر السابق، فأن سعر المواد الخام استقر في السوق العالمية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إذ أن سعر طن البليت سجل نحو 525 دولارا، ومتوسط سعر حديد التسليح 555 دولارا للطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونستعرض في التقرير التالي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، وفق النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم

وحافظ سعر طن الحديد اليوم، تسليم أرض المصنع، على نفس قيمته المادية منذ الأسبوع الماضي، التي جاءت كالآتي:

حديد سرحان سجل سعر الطن نحو 17 ألف جنيه

حديد بشاي اليوم بسعر 18 ألف جنيه

حديد المعادي 17 ألف جنيه

سعر طن الحديد الكومي 17 ألف جنيه

حديد العشري 17100 جنيه للطن

سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن

حديد العتال 17800 جنيه

مصر ستيل 17200 جنيه

حديد المصريين 17550 جنيها للطن

حديد عطية 17 ألف جنيه للطن

سعر طن الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت المسلح اليوم، تسليم أرض المصنع، كالآتي:

العربية للأسمنت «المسلح» سعر الطن 1455 جنيهًا

«النصر» سجل الطن نحو 1430 جنيهًا

لافارج للأسمنت «المخصوص» 1440 جنيها

السويدي 1500 جنيه

الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1390 جنيهًا

مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيها

أسمنت حلوان 1455 جنيهًا

وادي النيل 1400 جنيه