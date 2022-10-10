أسعار الحديد في الأسواق اليوم الإثنين.. تبدأ من 17 ألف جنيه

استقرت أسعار مدخلات صناعة الحديد والصلب في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، ويهتم المواطنون بمعرفة أسعار الحديد في الأسواق المحلية بشكل مستمر لأهميته في التأثير على أسعار الشقق.

وجاءت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين، التي تستعرضها الوطن وفق موقع أسعار مواد البناء، كالتالي:

أسعار الحديد في الأسواق اليوم

سعر طن حديد عز سجل سعر 18100 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاى اليوم 18000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد سرحان 17 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد العتال 17800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد عطية 17 ألف جنيه، كما سجل سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيها، وسجل سعر طن حديد المصريين 17550 جنيها، كما سجل سعر طن حديد الكومي 17 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد المعادي 17 ألف جنيه، كما سجل سعر طن حديد العشري 17100 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 17200 جنيه.

وجدير بالذكر أن أسعار خام الحديد شهدت ثباتا للأسبوع الرابع على التوالي، وصعدت أسعار الخردة، وذلك بحسب بيانات بورصات الصلب العالمية.

سعر طن الأسمنت اليوم

وأيضا سجل سعر طن أسمنت العربية المسلح اليوم 1455 جنيها، و1430 جنيها للطن بالشركة العربية للأسمنت، كما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم 1400 جنيه، وأيضا سجل سعر طن لافارج للأسمنت 1440 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت حلوان 1455 جنيها، كما سجل سعر طن السويدي للأسمنت 1500 جنيه، وسجل سعر طن مصر للأسمنت قنا 1390 جنيها، كما سجل سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1410 جنيهات اليوم الاثنين 10 أكتوبر.