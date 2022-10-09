استقرار أسعار خام الحديد والبيليت.. والخردة ترتفع 4 دولارات

شهدت أسعار مدخلات صناعة الحديد والصلب، استقرارا ملحوظا في أغلبها، خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وبحسب بيانات بورصات الصلب العالمية، شهدت أسعار خام الحديد، ثباتا للأسبوع الرابع على التوالي تقريبا، فيما تحركت أسعار الخردة صعودا، بعد استقرار نسبي، وهو ما يأتي على خلفية تنامي مخاوف الركود العالمي، بسببب تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

سعر خام الحديد

وفقا لبيانات البورصات، بلغ سعر طن خام الحديد، ثباتا عن مستوياته الأسبوع الماضي، مسجلا 96 دولارا، مقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، إذ سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

البيانات كشفت، أن أسعار البيليت شهدت هي الأخرى ثباتا، حيث تراوح الطن ما بين 525 – 620 وفيما يتعلق بأسعارمربعات الصلب «البيليت»، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي تقريبا، لكنها تظل أسعار مرتفعة إذا ما قورنت بمتوسط السعر في آخر يوليو، حيث تراوح وقتها بين 525 – 680 دولار للطن.

أسعار حديد التسليح المنتج النهائي

وكانت أسعار الخردة استثناءً، حيث تحركت نحو الارتفاع بقيمة 4 دولارات للطن، ليسجل 373 دولار، مقابل 369 دولار للطن في تعاملات 30 سبتمبر، وهو السعر الذي يزيد عن تعاملات سابقة في بداية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته، والذي بلغ 350 دولارا للطن، ورغم الزيادة، لكن الأسعار تظل أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.

كما تحركت أسعار حديد التسليح المنتج النهائي، وارتفعت بنحو 20 دولارا للطن، إذ سجلت ما بين 700- 720 دولار للطن، مقابل ما بين 680- 700 دولار للطن آخر سبتمبر، ومقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 690- 710 دولارات للطن، مقارنة بأسعار الأسبوع الثاني من سبتمبر، التي تراوحت ما بين 670- 680 دولارا للطن، مقارنة بما تراوح بين 650- 670 دولارا للطن الشهر الماضي كمتوسط، ومقابل أسعار بلغت ما بين 620 إلى 660 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من يوليو.