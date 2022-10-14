الإسكندرية» تصدر 8 تحذيرات للمواطنين بسبب الطقس السيئ.. تعرف عليها

أصدرت محافظة الإسكندرية، منذ قليل مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم مع بدء موجة الطقس السيء المتوقع غدا.

وجاء على رأس تلك التوصيات ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

تعليمات السلامة خلال سقوط الأمطار

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم مع حالة الطقس السيء المتوقع غدا، وهو كالتالي:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطوارئ خلال أمطار الإسكندرية

ونشرت أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام «4234132 -4234131 - 4234133 - 4234134- 4234135 - 4234136» من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.