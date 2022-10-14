محمد طارق: تفوقت على 330 مليون منافس في «كلاش رويال» حول العالم

قال محمد طارق، الفائز بالمركز الأول في لعبة «كلاش رويال» على مستوى العالم، إن اللعبة عبارة عن مباراة في 5 دقائق، وتتضمن تشكيلات متنوعة من الشخصيات بالإضافة لاستراتيجات تفكير وتخطيط متنوعة تمكن من الفوز على المنافسين.

عدد كبير من اللاعبين والمبارايات

وأوضح «طارق» في مداخلة عبر الـ«فيديو كونفرانس» لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البطولة تتضمن عدد كبير من اللاعبين والمبارايات، ويجب أن يفوز على خصمه مرتين متتالين، لافتا إلى أن اللعبة منتشرة في الدول العربية ودول شرق أسيا بشكل كبير، وتتميز بسرعة انتهاء الماتشات، وتغلب على 330 مليون لاعب منافس وحصل على 250 ألف دولار.

دراسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأشار محمد طارق، إلى أن التوفيق بين الدراسة وممارسة اللعبة كان في غاية الصعوبة خاصة وأن اللعبة تحتاج التواصل بشكل يومي وممارسة الماتشات مع المنافسين، موضحا أنه يدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بعد تفوقه في الثانوية العامة وإقامته بالمنصورة لأنها المجال الدراسي الأقرب لشغفه واهتمامه بالبرمجة وتصميم الألعاب والمشروعات التقنية.

لعبة كلاش رويال على مستوى العالم

وأكد الفائز بالمركز الأول في لعبة «كلاش رويال» على مستوى العالم، أنه سيخصص من الجائزة 25 الف دولار للأعمال الخيرية ومرضى المستشفيات، ويضع الباقى في البنك لتأمين مستقبله، لافتا إلى أن والده ووالدته يعملان أستاذان في الجامعة وفي نفس القسم.