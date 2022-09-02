«مصر تستطيع» يحصل على 130 منحة بالجامعات للمتفوقين والمكافحين ومحاربي السرطان

استعرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc» قصص نجاح لعدد من طلاب الثانوية العامة المكافحين ومحاربو السرطان بعد أن حصلوا على درجات متقدمة في امتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام، وتواصل مع البرنامج العديد من رؤساء الجامعات لتقديم المنح الدراسية للطلاب.

وقدمت الجامعات الخاصة في مصر على التواصل مع برنامج «مصر تستطيع» العديد من المنح الدراسية للطلاب المستحقين من أصحاب قصص الكفاح، بينما خصص بعضها منحا خاصة باسم برنامج «مصر تستطيع» دعما وتشجيعا للمتفوقين.

استجابة من جامعة الفيوم بمنحتين دراسيتين

وبدأت الحلقة باستجابة من جامعة الفيوم على لسان الدكتور محمد فاروق الخضيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، لتكفل الجامعة بمنحتين دراسيتين لطالبيتين من المتفوقات دراسيا وأصحاب قصص الكفاح بعدما حققا مجموع كلية الطب بجامعة الفيوم.

52 منحة دراسية من جامعة الدلتا

وأعلن الدكتور يحي المشد، رئيس جامعة الدلتا، تقديم 52 منحة على مستوى كليات الجامعة للمتفوقين رياضيا وعلميا على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة لتخفيضات للنقابات والجهات المهنية وأبناء شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن الطلاب والطالبات المكافحين هم محل اهتمام من الجامعة بشكل دائم.

35 منحة دراسية من جامعة بدر

بينما أعلن الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر في أسيوط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، عن 35 منحة على مستوى كليات طب الفم والأسنان العلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري الحقوق والتكنولوجيا الحيوية، بمتوسط 5 منح لكل كلية بعد فحص الطلبات، مشيرا إلى ان أبناء شهداء الشرطة والجيش لهم الأولوية في المنح ويليهم المتوفقين دراسيا وخاصة أـصحاب الظروف المالية المتعسرة.

10 منح دراسية من جامعة نيو جيزة

وأكد الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، أن الجامعة تقدم عددا مفتوحا من المنح لأصحاب العقول النابغة والمتميزين، والجامعة تبدأ بـ10 منح دراسية كاملة في 8 كليات منها الطب البشري والفم والأسنان والصيدلة والفنون الجميلة والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة والتجارة وإدارة الأعمال، لافتا إلى أن الكليات تعطي شهاداتها بالتعاون مع جامعات أجنبية.

منحة بجامعة 6 أكتوبر

وقال الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن الجامعة تقدم منحا مجانية لأبناء المحافظات الحدودية ومرضى السرطان.

وأوضح «سامي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» أن دراسة الطب تتطلب مزيدا من الجهد والأمانة والحرص على التعامل مع المرضى مستقبليا، لافتا إلى أن الجامعة تدرس كل حالة تقدم طلبا للمنح الدراسية والأولوية لمحاربي السرطان وأبناء المحافظات الحدودية بعد عرضها على مجلس الأمناء.

20 منحة دراسية باسم «مصر تستطيع» بجامعة النهضة

وأعلن الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة أن الجامعة تمنح برنامج «مصر تستطيع» منحا دراسيا للمتفوقين والمكافحين الذين يستعرض قصص كفاحهم، مؤكدا أن التنافس بين الجامعات في المنح للمتوفقين أمر مهم ويؤكد على قيمة التعليم الخاص في مصر ودعمه للمجتمع بشكل دائم، وأشار إلى أن الجامعة تبدأ المسيرة بـ20 منحة دراسية كاملة.

10 منح دراسية بالجامعات الكندية في مصر

وأشار الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، إلى إن الجامعة تقدم منحا دراسية بالتعاون مع مستشفى 57357، لافتا إلى أن الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستقدم منحا إضافية لأصحاب الكفاح من محاربي السرطان والمتفوقين دراسيا.

وأوضح «القاضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» أن الجامعة ستقدم 10 منح دراسية للمكافحين بعد تقديم طلبات التحاقهم وانطباق الشروط الدراسية عليهم، من خلال موقع الجامعة، او الاتصال على الخط الساخن الجامعة والاستفسار عن منح مصر تستطيع.