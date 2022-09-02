الجامعات الكندية في مصر: 10 منح دراسية باسم «مصر تستطيع» للطلاب المتفوقين

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، إن الجامعة تقدم منحا دراسية بالتعاون مع مستشفى 57357، لافتا إلى أن الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستقدم منحا إضافية لأصحاب الكفاح من محاربي السرطان والمتفوقين دراسيا.

10 منح دراسية للمكافحين بعد تقديم طلبات التحاقهم

وأوضح «القاضي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أن الجامعة ستقدم 10 منح دراسية للمكافحين بعد تقديم طلبات التحاقهم وانطباق الشروط الدراسية عليهم، من خلال موقع الجامعة، او الاتصال على الخط الساخن الجامعة والاستفسار عن منح «مصر تستطيع».

الدراسة من خلال فرعي الجامعة بالعاصمة الإدارية

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، أن الطلاب الحاصلين على المنح يمكنهم الدراسة من خلال فرعي الجامعة بالعاصمة الإدارية بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة عليا مشكلة من مجلس أمناء الجامعة.

طلاب الثانوية العامة المكافحين ومحاربو السرطان

جدير بالذكر أن برنامج «مصر تستطيع» استعرض قصص نجاح لعدد من طلاب الثانوية العامة المكافحين ومحاربو السرطان بعد ان حصلوا على درجات متقدمة في امتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام، وتواصل مع البرنامج العديد من رؤساء الجامعات لتقديم المنح الدراسية للطلاب.