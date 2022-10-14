مصري فائز بـ500 ألف دولار منحة تعليمية: فشلت أكثر من مرة وكسبت بالإصرار

قال محمد أشرف، الفائز بلقب قادة المستقبل و500 ألف دولار منحة تعليمية، إنه يفضل التعامل مع مجتمعات تكسبه مزيدا من المعرفة، وخلال مسابقة «شميت»، تمكن من التعرف على ثقافات أخرى، واكتساب معرفة متنوعة، مؤكدا أن الشباب المصري متفوق، وأنه في العام الماضي شاركت مصر بـ4 متسابقين، والعام الحالي فاز 2 من المشاركين.

الدرجة النهائية في العلوم والرياضيات

أوضح «أشرف» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، أنه ينوى الدراسة في الخارج بإحدى الجامعات، لافتا إلى أن مدارس «ستيم» تشترط الحصول على مجموع أكثر من 98% في الإعدادية، مع الحصول على الدرجة النهائية في العلوم والرياضيات: «كنت في مدرسة لغات خاصة، وفي أولى ثانوي في ستيم كان الوضع مختلف، لأني بعدت عن أهلى وكنت في سكن المدرسة، وحصلت على تقيمات ضعيفة في التيرم الأول، لكن أدركت الأمر».

وتابع: «اترفضت في مسابقات كتير، لكن قدمت في المسابقة، ووصلني الإيميل بقبولي ضمن الـ500 المؤهلين للمرحلة الأولى، والوقت مكنش في صالحي، لكن ربنا قدرني ونجحت في النهاية».

الفشل سر الفوز في المسابقة

أشار الفائز بلقب قادة المستقبل و500 ألف دولار منحة تعليمية، إلى أنه يدرك أن أي مراحل فشل مر بها، كانت مجرد تأهيل للفوز في المسابقة، موضحا أن إدارة المسابقة سألته عن تجربته، التي لاقت إعجابهم وقرروا قبوله.

وطالب أشرف، إضافة تجارب عملية للمناهج الدراسية، وعدم الاكتفاء بالمقرر الدراسي فقط: «الحياة مش بس مذاكرة، لازم يبقي عندنا أهداف كتير، ونسعى ونكون مؤثرين في العالم، وربنا يقدرني وأسافر كل بلاد العالم، وأرفع علم مصر وأفتخر، وحاليا ببحث عن فرص في الهندسة الطبية حول العالم».