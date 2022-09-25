«الخشت»: معسكر قادة المستقبل يهدف لتطوير العقل وبناء جيل جديد من الشباب

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج النسخة الخامسة من معسكر قادة المستقبل، والذي تم إطلاقه 20 أغسطس الماضي واستمر لمدة شهر، وذلك تحت عنوان «بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة»، في إطار حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلاب الجامعة وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

الخشت: هدفنا المساهمة في تطوير الوعي

وقال «الخشت» إن الجامعة طرحت مشروعها لتطوير العقل وإعادة بناء الوعي وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلية علمية واعية، مؤكدًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكيرالعلمي والنقدي والإبداعي والابتكاري، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع وتحقيق التجديد والتفاعل مع النظم العالمية في شتى المجالات القيادية والتعليمية والاقتصادية من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج.

المعسكر ضم 4 أفواج وبرامج وحورات مفتوحة

وأوضح التقرير أن النسخة الخامسة من معسكر قادة المستقبل استهدفت 600 طالب مقسمين على 4 أفواج، وضم كل فوج 150 شخصا، كما ضم برنامجًا متميزًا تكون من لقاءات تثقيفية وحوارات نقاشية مفتوحة، ومحاضرات توعوية تناولت العديد من الموضوعات، منها تنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل، وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، ودور الأنشطة الطلابية في تنمية الذات، وتعريف القيادة والمهارات المطلوبة في القائد.

وجاء في التقرير أن المعسكر ضم العديد من الأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية المختلفة، وتنمية العديد من المهارات، وعقد ورش عمل ذاتية تناولت العديد من المجالات، منها جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي، ودور الطالب الجامعي في مواجهة الشائعات، والمشروعات الصغيرة ودورها في بناء الوطن.

«قادة المستقبل» يستهدف إعداد الشباب لمواجهة الشائعات

جدير بالذكر أن معسكر قادة المستقبل يُعد مشروعًا أطلقته جامعة القاهرة على مدار الـ5 سنوات الأخيرة في 5 نسخ سنوية متتالية، بتوجيه من الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، يقوم على برنامج متكامل لطلاب الجامعة، ويتضمن العديد من الفعاليات، ويهدف إلى المساهمة في انتشار ثقافة ومهارات القيادة، وإعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوجيه وعي الشباب بشكل إيجابي، وتنمية دورهم الفعال وقدرتهم على تحمل المسؤولية بكفاءة.