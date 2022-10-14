كشف ملابسات فيديو تعدي والدة طالب على معلمته داخل مدرسة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن تضرر معلمة بإحدى المدارس في البحيرة، من تعدي إحدى السيدات «ولي أمر طالب بذات المدرسة» عليها داخل المدرسة، وتبين صحة الواقعة، وجرى التصالح بين الطرفين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مقطع فيديو يرصد الواقعة

البداية كانت برصد مقطع الفيديو، وبالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية، تبين صحة واقعة التعدي، وسابقة وجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه والصلح والتراضي بين الطرفين، وقيام الشاكية عقب ذلك ببث مقطع الفيديو لعدم قيام المشكو في حقها باستكمال إجراءات التصالح عرفياً، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.