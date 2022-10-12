محمود الليثي: لا خلافات مع مصطفى كامل.. «أخويا وأنا في ضهره»

نفى المطرب الشعبي محمود الليثي، وجود خلافات بينه والفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يكن لـ«كامل» التقدير والاحترام، خصوصًا وأنه من أصحاب الفضل عليه في بداية مشواره الفني.

وقال الليثي، خلال ظهور في بث مباشر اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه تفاجأ بتداول أنباء عن تجاهله مصطفى كامل وعدم مصافحته خلال انتخابات نقابة الموسيقيين على مقعد النقيب في الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنهما التقيا وتعانقا.

محمود الليثي: تجمعني بمصطفى كامل «أخوة».. والمناصب زائلة

وأبدى الليثي استياءه من إشارة البعض إليه أنه صافح مصطفى كامل، بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين، مؤكدا أنهما تجمعهما رابط أخوة وليس المناصب لأنها زائلة، «وربنا دائمًا يولى من يصلح».

مصطفى كامل سيخدم مصالح الموسيقيين

وأكد المطرب الشعبي، أن مصطفى كامل قيمة وقامة كبيرة، وسيكون عند حسن ظن أعضاء الجمعية العمومية والموسيقيين وسيعمل على خدمة الجميع كما وعد، «أنا معه وفي ضهره ولست ضده أبدًا».