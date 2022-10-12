مقتل شاب بطلقات نارية في قنا بسبب خلافات مالية

لقى عامل مصرعه اليوم، الأربعاء، إثر إصابته بطلقات نارية، بسبب خلافات مالية، بمركز أبوتشت، تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع عامل بطلقات نارية بمركز أبوتشت بسبب خلافات مالية.

اسم الضحية

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أن الشخص المقتول، «محمد.ح، 40 عاما»، مقيم بقرية اللطاسنة في مركز أبوتشت، متأثرا بإصابته بطلقات نارية، بسبب خلافات مالية.

كما تبين أن المجني عليه قتل على يد الجاني بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف جهة التحقيق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت مفتش الصحة بكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة المجني عليه.

العقوبة القانونية

وقال هاني طه، محامي، إن عقوبة جريمة القتل وفق المادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية، تصل إلى حد الإعدام شنقاً.