أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. طوارئ واستعدادات

يتسائل العديد من المواطنين عن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات لاسيما مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء بداية من غدا السبت.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وترصد « الوطن » خلال السطور التالية أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات التي تتراوح بنسبة 80% في «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط، الدقهلية الغربية» حيث تسقط عليها أمطار رعدية مساء.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات بنسبة 40%

فيما جاءت أماكن سقوط الأمطار في محافظتي «الشرقية، المنوفية»، بنسبة 40% على أن تكون خفيفة مساء، فيما يسود طقس مستقر نسبيا في محافظة الصعيد ودرجات أعلى من باقي المحافظات وبلغت ذروتها في أسوان حيث سجلت العظمي بها 35 درجة مئوية.

أقل المحافظات في درجة الحرارة غدا

وجاءت أقل المحافظات في درجة الحرارة العظمي غدا السبت في 3 محافظات وهم «دمياط ، الغربية ، كفر الشيخ»وتشهد رياح خفيفة محملة بالرمال والأتربة، واتخذت المحافظات المتوقع سقوط أمطار غدا عددًا من التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيء منها سرعة رفع تراكمات المياه، وحالة الطوارئ والاستعداد القصوى.