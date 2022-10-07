هيئة الأرصاد توضح درجات الحرارة غدا السبت 8 أكتوبر 2022: طقس غائم

كشف بيان صدر عن هيئة الأرصاد اليوم بشأن درجات الحرارة غدًا وحالة الطقس على كل المناطق، حيث يسود طقس جو غائم جزئي على الجزء الشمالي من البلاد ومشمس على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

ويوضح خبراء الأرصاد أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا فيكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح أحيانًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد درجات الحرارة غدًا المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية التي جاءت كالتالي:

القاهرة 29 - 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 31 - 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 30 - 21.

السويس 30 - 21.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 37 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 38- 24

الوادي الجديد 33- 23

أبو سمبل 38- 25

أبو رماد 35 - 26

رأس حدربة 33 - 25.