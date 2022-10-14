طقس المنوفية غدا.. سقوط أمطار متوسطة ورعدية بنسبة 60%

تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الطقس على مستوى المحافظات المختلفة، إذ يسود البلاد أمطار متوسطة ورعدية ومن بينها المحافظات الساحلية وبعض محافظات الدلتا، وتشهد محافظة المنوفية، حالة من الطقس المتغير وانخفاض في درجات الحرارة مع إمكانية سقوط أمطار على أغلب مدن وقرى محافظة المنوفية.

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس محافظة المنوفية، غدا، يتوقع فيه سقوط أمطار خفيفة ليلا وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، موضحة أن نسبة إمكانية سقوط الأمطار على المحافظة يصل إلى 60%، مشيرة إلى أن المحافظات الساحلية هي أكثر المحافظات التي تهطل عليها أمطار في الغد من بين كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

انخفاض درجة الحرارة مساء

ويسود محافظة المنوفية، اليوم، طقس خريفي مميز، وتنخفض درجة الحرارة في المساء، فيما يستعد أبناء المحافظة لموجة الطقس غداً والتي من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في محافظة المنوفية.

الاستعدادات لموسم الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لموسم الأمطار في فصل الشتاء من خلال توجيه كل الفروع بتسليك البالوعات والتأكد من إزالة الشوائب من المواسير لعدم انسدادها خاصة مع توقع الأرصاد أن تحدث أمطار في عدد من المحافظات ومن بينها محافظة المنوفية.