انطلاق برنامج «أطفال الحياة» قريبا.. يعرض كل جمعة (فيديو وصور)

تنطلق، الجمعة المقبل، أولى حلقات برنامج «أطفال الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية سلمى صباحي، عبر تليفزيون الحياة، ويضم فقرات متنوعة منها «اتكلم عربي»، لتعزيز انتماء الأطفال بلغتهم العربية، ويهتم بمخاطبة الأطفال بشكل يحاكي أفكارهم من خلال فقرات خاصة بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليم لغة البرمجة

ويشمل برنامج «أطفال الحياة»، فقرات علمية تهتم بتعليم الأطفال مبادئ لغة البرمجة، وبعض التجارب العلمية المحبب لجميع الأعمار.

حوار بين «ماما سلمى» والدمية المشاغبة «بنتخ»

ويشمل البرنامج حوارا بين «ماما سلمى» والدمية المشاغبة «بنتخ» في بداية كل حلقة، بهدف تنمية سلوك الأطفال وحسن تصرفهم في المواقف المختلفة.

ويهتم «أطفال الحياة»، بالأطفال من سن 6 أعوام حتى 12 عاما، وبمشاركة الأطفال ذوي الهمم لدمجهم وتمكينهم في المجتمع.

البرنامج يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا عبر قناة الحياة.