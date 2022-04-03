قناة الحياة تحقق حلم «الحاجة جميلة» وتفك كربها

من رحم المعاناة يأتي الأمل، وتجوب كاميرا برنامج واحد من الناس المذاع على شاشة قناة الحياة، الشوارع والقرى قبل الإفطار يوميًا لتحقيق جزء من أحلامهم البسيطة.

قناة الحياة تحقق حلم جميلة

والتقى الدكتور عمرو الليثي في الحلقة الثانية من شهر رمصان، في برنامج واحد من الناس، سيدة مكافحة وتعتبر نموذجًا للتحدي والإصرار، وتدعى جميلة عثمان، 60 سنة، تعمل على تربية أولادها محمد وإبراهيم من ذوي الإعاقة.

وقالت السيدة إنها تعاني من الديون المتراكمة عليها، نظرًا لقلة الموارد المادية لديها وتحلم بسدادها، وبالفعل حقق البرنامج، أمنيتها وقدم لها 10 آلاف جنيه تعينها على فك كربها وسدادا ديونها.

ويعرض برنامج واحد من الناس خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، إذ تجوب كاميرا البرنامج يوميًا لمدة 30 يومًا في شوارع مصر، ليُحقق أمنيات من يقابلهم من المصريين.

وحققت أمس في أول أيام رمضان قناة الحياة حلم سامية وقام بفك كربها وأهداها جهاز عروسة، وتقوم سامية علي تربية بناتها بعد وفاة زوجها حيث تعمل في تنظيف البيوت وتسافر لمسافة بعيدة حتي تأتي برزق اسرتها.

واحد من الناس يحقق الأمنيات

وقناة الحياة تعرض في رمضان عدد من المسلسلات وأبرزها مسلسل جزيرة غمام الذي يعرض بشكل حصري على شاشتها ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم مي عز الدين والتي تعود لرمضان بعد غياب عاميين، ويعرض أيضا الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" لليلى زاهر وهشام جمال.