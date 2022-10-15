أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية.. ارتفاع سرعة الرياح وسقوط أمطار

بدأت الأجواء تتغير مع فجر اليوم، مع ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض نسبي لدرجات الحرارة، لتبرز أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية المنتظر سقوط أمطار خلاله تصل إلى نسبة 80% وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتعد أهم أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية، في رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث يجرى تنسيق كامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

طقس الإسكندرية اليوم

ويعد طقس اليوم السبت في الإسكندرية هو أولى أيام الطقس السيئ مع تغير فصول السنة، وبدء أجواء الأمطار مع منتصف فصل الخريف الجاري، حيث تصل سرعة الرياح إلى 17 كيلو متر في الساعة بزيادة 5 كيلو متر في الساعة عما كان عليه الوضع أمس الجمعة، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

التعامل مع تغيرات الطقس اليوم

كل هذا تبعه تشديد من محافظ الإسكندرية على رفع حالة الطوارئ وتواجد الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة وما يطرأ عليها من تغيرات الطقس اليوم في الإسكندرية، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم

وطالبت المحافظة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.