تطوير منطقة الدير في سانت كاترين.. رفع كفاءة البنية التحتية والطرق

يلقيى تطوير «منطقة الدير» في سانت كاترين، اهتماما كبيرا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث نفذ اليوم متابعة للأعمال القائمة بها، وذلك للوقوف على ما تم الانتهاء منه والاستماع إلى شرح الأعمال التي تشمل تنفيذ الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين.

تطوير منطقة الدير بسانت كاترين

وشمل تطوير منطقة الدير بسانت كاترين، مسار المشاة الواصل بين مركز الزوار حتى مركز المدينة، وذلك ليصبح متنزها طبيعيا يخدم المواطنين.

شبكات الطرق أحد أعمال تطوير منطقة الدير بسانت كاترين

كما يجرى بمنطقة الدير بسانت كاترين تطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ مسار للجمال.

وتشمل عمليات التطوير أيضا إقامة مخرات للسيول للوقاية من الآثار الناجمة عنها، ويأتي ذلك ضمن تصميم المخطط العام للمدينة، بالإضافة إلى تطوير البيوت البدوية التي تحمل طابع أهالي سانت كاترين.

ويأتي ضمن التطوير القائم بمنطقة الدير أيضا تنسيق الموقع وإنشاء مجموعة من الخدمات، فضلاً عن انشاء المجمع الإداري الجديد المكون من مجمع الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية.

وشمل التطوير أيضا عمليات توسع واسعة وشاملة لخط كهرباء ضغط عال بطول 100 كم من محطة محولات نويبع، ومحطة محولات قدرة 40 ميجا وات.

تطوير مركز المدينة

ويجرى أيضا تطوير مركز المدينة التراثي القائم، بالإضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة والسوق التجارية في منطقة الدير.