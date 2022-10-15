النفايات كارثة عالمية تنذر بمخاطر صحية جسيمة.. ماذا يقول عنها البنك الدولي؟

يتخوف العالم من ارتفاع نسبة النفايات في ظل تأثيراتها السلبية والضارة وأنظمة الرعاية الصحية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي ألقى مزيد من الضوء عن الظاهرة التي تهدد الحياة البشرية معتبرًا أنها آخذه في النمو.

وقال البنك الدولي في تقريره الصادر حديثاً، إنَّ النفايات الإلكترونية سترتفع بنسبة 70% بحلول عام 2050، كاشفا عن أخطار وأضرار جسيمة ستنتج عن ذلك.

البلدان مرتفعة الدخل وحدها مسؤولة عن 34% من نفايات العالم

وفي تعريفه للنفايات بشكل عام؛ أشار إلى أنها تتضمن النفايات الصلبة والنفايات البلاستيكية وكذلك الإلكترونية، معتبرًا أنَّ البلدان مرتفعة الدخل مسؤولة عن 34% من نفايات العالم.

بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررا من ارتفاع النفايات

ويشير البنك الدولي في التقرير الذي اطلعت عليه «الوطن»، إلى أنَّ المتوقع ارتفاع النفايات إلى أكثر من 3 أضعاف المستويات الحالية بإفريقيا؛ خاصة دول جنوب الصحراء.

1.6 مليون طن انبعاثات الكربونية من ثاني أكسيد الكربون

المخاطر التي تخلفها النفايات بحسب تقرير البنك الدولي؛ تتضمن انبعاثات كربونية بحجم 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل 5% تقريبًا من الانبعاثات على مستوى العالم.

وينصح البنك الدولي الدول بإعادة تدوير النفايات بشكل صحيح بدءً من عملية التخلص منها، مرورا بعملية الجمع وصولا إلى كيفية التشغيل الأمثل لتلك النفايات.

البنك الدولي يوفر 4.7 مليار دولار لإدارة النفايات الصلبة

ومنذ عام 2000، وفر البنك الدولي نحو 4.7 مليار دولار لإدارة النفايات الصلبة بأغلب دول العالم، وذلك لكي يمكن البلدان من مساعدة نفسها على التخلص الأمثل من تلك المشكلة البيئية، ما يضمن السلامة والأمن والاستقرار البيئي العالمي، وينعكس بالازدهار والرخاء على كل المجتمعات.