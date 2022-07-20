طائرات مسيرة كاميكازي من إسرائيل للمغرب لتعزيز ترسانته العسكرية

تعاقد المغرب على مجموعة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، من نوع هاروب، والمعروفة أيضا باسم طائرات مسيرة كاميكازي، البالغ مداها 1000 كلم، وتحمل نحو 20 كيلو جراما من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 7 ساعات، وهي قادرة على الإمساك بالهدف والغوص والانفجار عليه، حسبما ذكر موقع «I24 الإسرائيلي»، نقلا عن صحيفة «هارتس» الإسرائيلية.

اتفاق بين إسرائيل والمغرب لصناعة طائرات مسيرة كاميكازي

وكانت صحيفة «ديفنس نيوز» العالمية المتخصصة في أخبار الدفاع وصفقات التسلح، ذكرت أن إسرائيل والمغرب، سيوقعان اتفاقا لصناعة الطائرات المسيرة الإسرائيلية، المعروفة بطائرات مسيرة كاميكازي، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات الدفاع من أجل تعزيز الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية.

زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للمغرب لتعزيز التعاون العسكري

وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن أن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى المغرب، تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما أيضًا الأسلحة، حسبما يقول الجنرال ران كوتشاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي سيلتقي في زيارته بمسؤولين أمنيين وأفراد من الجالية اليهودية في المغرب، لافتة إلى أن المسؤول العسكري سينهي زيارته الرسمية اليوم الأربعاء وسيعود إلى إسرائيل غدا الخميس.