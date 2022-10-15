إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبي بعد انزلاق قدمها

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف إصابتها

ومن جهته، قال ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها، وأجرت بعض الشائعات التي أكدت إصابتها، وطلب من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

استضافة شيرين ببرنامج صاحبة السعادة

وكانت الفنانة تتصدر محركات البحث خلال اليومين الماضيين علي الموقع الشهير جوجل، وذلك بعد استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة «دي إم سي».

نجاح شيرين بأغنية المترو

وتحقق شيرين عبد الوهاب خلال هذه الفترة نجاحا كبيرا، من خلال طرحها أغنيتها الجديدة «المترو»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» التي جاءت من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.