شيرين تلعب «السلم والثعبان» مع إسعاد يونس.. وتكشف عن أعمالها الفنية المقبلة

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أعمالها الفنية المقبلة، مشيرة إلى أنها تحضر لألبوم غنائي جديد وتُحضر لفيلمين ومسلسل خلال الفترة المقبلة، كما لعبت «السلم والثعبان» مع إسعاد يونس على الهواء.

وكشفت شيرين عبدالوهاب خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» تفاصيل الأفلام التي تحضر لها، لافتة إلى أن أحدها يكتبه حاليًا السيناريست أيمن بهجت قمر، والثاني تحضر له مع الفنان كريم عبدالعزيز.

أرى في نفسي إمكانية تقديم شخصية بطلة «سيدتي الجميلة»

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أنها تحضر لتقديم مسرحية سيدتي الجميلة في شكل فيلم مع الفنان كريم عبدالعزيز، لافتة إلى أنها ترى في نفسها إمكانية تقديم شخصية بطلة «سيدتي الجميلة»، مضيفة «أنا وكريم عبدالعزيز وكنا حابين نعيد مسرحية سيدتي الجميلة وأنا شايفة إن شاء الله نقدر نعمل كده لأن كريم محبوب عند الناس وأنا محبوبة وأنا أعرف أطلع الست دي وهي أنا في الحقيقة».

وقدمت شيرين خلال الحلقة، عددا من أشهر أغانيها بمشاركة فرقتها الموسيقية، كما غنت عددا من الأغاني القديمة، ولم تخلُ الحلقة من مداعبات الفنانة إسعاد يونس والتي وجهت لشيرين أسئلة ألغاز تعجيزية ولعبت معها لعبة «السلم والثعبان».