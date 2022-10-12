شيرين: نفسي أبني جامع ومستوصف ومستشفى لعلاج الأطفال والمسنين

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عما ستفعله لو أصبح لديها 20 مليون دولار، مؤكدة أنها تتمنى بناء مسجد ومستشفى «نفسي في حاجات وفيه ناس رخمة بتتريق لكن أنا نفسي أبني جامع قوي ونفسي يبقى جامع ومستوصف أو مستشفى بيعالج المسنين والأطفال ببلاش».

وأوضحت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الحب بالنسبة لها هو الشخص المناسب وليس الوقت المناسب، مشيرة إلى أن من أحبتهم في حياتها كانوا أشخاصا خطأ في أوقات صحيحة.

وأنا صغيرة مكنتش شايلة هم

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أنها تعتبر نفسها «جدعة ويعتمد عليها وبنت أصول وبنت بـ100 راجل»، لافتة إلى أن الفارق بين شيرين الحالية وأثناء شبابها أن «شيرين الصغيرة مكنتش شايلة هم حاجة وبلا هموم وبلا مسؤوليات».

وأعربت شيرين عن أمنيتها بأن تتخلى عن عندها، مضيفة «مكنش عندية ومودية وأبوظ كل حاجة بسبب عناديتي»، لافتة إلى أنها تتمنى زيارة لبنان ولكنا لم تزرها منذ انفجار مرفأ بيروت وأنها تخاف من زيارتها حتى لا تحزن لما حدث لها.