شيرين: الوسط الفني ماغيرنيش ولسه على طبيعتي.. وسعيدة إني بنام من غير منومات

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب أن أكثر ما يسعدها حاليًا هو نومها بدون استخدام أدوية منومة، وتناولها الطعام بدون أدوية فاتحة للشهية، «بنام من غير منومات أكتر حاجة بتسعدني وباكل من غير مفتحات شهية وبقيت ماشية بدون أدوية ومبقتش ماشية بشنطة علاج».

عمري ما انتقمت من حد وعمري ما هنتقم من حد

وأوضحت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها لم تنتقم من أي شخص ظلمها «عمري ما انتقمت من حد وعمري ما هنتقم من حد»، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تتعلم كل شيء لم تتعلمه، بناء على نصيحة الفنان الراحل أحمد زكي عن حياة الفنان التي لا يمل فيها من التعلم، «الفنان بيعيش ويموت عايز يطول القمر وبيعيش ويموت مش بيطوله».

وأشارت شيرين إلى أنها لم تتغير بسبب دخولها الوسط الفني «طبيعتي وعفويتي لسه زي ما هي والوسط ده مغيرنيش»، معربة عن سعادتها بأنها دائمًا بشخصيتها الحقيقية غير المصطنعة، «فرحانة باللي سيبته وسيبت للناس الشخصية الحقيقة مش المفبركة ولا الصناعية».