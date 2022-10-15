باحث مصري يحصد جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال هندسة الفضاء بإسبانيا

كشف الدكتور مهندس كيرولس عطية تفاصيل رسالة الدكتوراه الخاصة به التي حصل خلالها على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال هندسة الفضاء بإسبانيا، لافتًا إلى أنها تناولت زيادة فترة العمر الافتراضي للأقمار الصناعية، فالمشاكل التي كانت تؤثر على العمر الافتراضي كانت بسبب الطاقة التي يذهب أغلبها للتبريد، إذ تمكن من حل المشكلة والتوصل لما يمكن فعله لإطالة أعمار الأقمار الصناعية.

نشر البحث العلمي في مجلة علمية عالمية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه بالمشاركة مع الفريق البحثي تمكن من نشر أول بحث علمي بمجلة علمية تسمى «أوبتكال» والتي تعتبر من افضل المجالات عالميًا في هذا تخصص هندسة الفضاء، مشيرًا إلى أن حكومة إسبانيا قررت دعمه بمليون يورو لتنفيذ المشروع بشكل عملي.

جدير بالذكر أنه تم اختيار رسالة الباحث المصري الدكتور مهندس كيرولس عطية كأفضل رسالة من 400 رسالة علمية بحثية في إسبانيا في مجال هندسة الفضاء وهو مواليد الأقصر وخريج جامعة أسوان وذهب لإسبانيا.