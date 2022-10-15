تامر حسني يعلق على حفله أمس: «شكرا لكل اللي شرفني»

أعرب الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس ورفع شعار كامل العدد.

ونشر تامر حسني مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلا: "من أجمل حفلات السنة، شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهاردة، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء أغنية ليه طله الفنان أبيوسف والفنان عزيز مرقة، شكراً لجميع الفنانين الصاعدين اللي شاركوني العرض المسرحي الخاص بي: شهد، ديانا، سام، كيمي".

تامر حسني يشكر المشاركين في الحفل

وأضاف تامر قائلا: "شكراً لعباقرة المسرح المصري والعربي والإضاءة والفاير وركس والصوت والأمن والتنظيم والتصوير، وكل من ساهم في نجاح الحفل".

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني، تذاكر الحفل في 4 فئات تبدأ بـ500 للفئة العادية، ثم 850 جنيهًا للفئة الذهبية، بينما يصل سعر تذكرة الـVIP لـ1000 جنيه، وتصل الفئة الأعلى لـ2000 جنيه.