تاج الدين: الوضع الحالي لـ كورونا مستقر.. ولابد من التمييز بينه وبين الفيروسات الموسمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التعامل مع أزمة كورونا لم يكن سهلًا، مؤكدًا أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة كان لهم دورًا كبيرًا في مقاومة وتخطي الجائحة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي في مصر مستقر تمامًا وأن الإصابات قليلة وبسيطة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» مع المذيع أحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن خطة مواجهة أزمة كورونا كان لها عدة محاور، وهي: الاستعداد بالإمكانيات المادية إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات اللازمة مع توفير أماكن عزل على أعلى كفاءة بالأماكن الحكومية والمدن الجامعية، مشيدًا بدور الكوادر الطبية وخبراتهم في التعامل مع هذا النوع من الأزمات.

أصعب التحديات في فترة كورونا كانت الشائعات

ولفت تاج الدين إلى أن مستشفيات الصدر والحميات بكل قواها سواء التجهيزية أو المؤسسية أو القوى البشرية تعاملت بخبرة وأداء متميز، موضحًا أن أصعب التحديات في فترة كورونا كانت الشائعات الناتجة عن الذعر الكبير لدى المواطنين إلى جانب قلة الوعي في التعامل، وكان هناك جهود في طمأنة المرضى وأهاليهم بأنهم يمروا من الأزمة بسلام.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه في بداية الأزمة كان يتم عزل المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم، لكن مع زيادة أعداد المصابين جرى تحديد الحالات الأكثر احتياجاً لتلقي العلاج بالمراكز الطبية والمستشفيات.

الحالات الأخيرة كانت من بسيطة لمتوسطة

وأشار تاج الدين إلى أن فيروس كورونا موجود بالفعل ضمن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولابد من التمييز بينه وبين الموسمية خاصة لتشابه الأعراض فيما بينهم، مؤكدًا أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الفترات الأخيرة من بسيطة إلى متوسطة.

ولفت إلى أن الفيروسات الموسمية وكورونا وأدوار البرد «الأنفلونزا» يتشابهون في الأعراض ويتنقلون من شخص لآخر، متابعًا أن فيروس كورونا الأكثر خطورة بينهم.