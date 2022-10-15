قانوني يوضح عقوبة سيدة متهمة بالاستيلاء على معاش زوجها لمدة 17 سنة في سوهاج

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن المتهمة بالاستيلاء على معاش زوجها في سوهاج لمدة 17 سنة تقع تحت طائلة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي ينص على :«يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من حصل على أموال التأمينات الاجتماعية بدون حق أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها».

عقوبة المتهمة بالاستيلاء على معاش زوجها

وأوضح سيد أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، أن سيدة سوهاج سيتم حبسها على ذمة القضية حتى ترد المبالغ المالية التي استولت عليها، وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكمة المختصة التي تقضي بتغريمها من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه وفق القانون.

وتابع سيد أحمد أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على: «يحق لهيئة التأمينات الاجتماعية تحصيل المبالغ بطريق الحجز الإداري، وأجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

بلاغ للأموال العامة

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغًا من محام لإحدى هيئات التأمين الإجتماعى بسوهاج يفيد استيلاء سيدة سوهاج على أموال إحدى هيئات التأمين الإجتماعى بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بالاستمرار في صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005 بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك، وهو الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.