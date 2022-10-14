ضبط سيدة في سوهاج تصرف معاش زوجها المتوفى منذ 17 عاما رغم زواجها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من محامٍ لإحدى هيئات التأمين الاجتماعي بسوهاج باستيلاء سيدة بمحافظة سوهاج، على أموال إحدى هيئات التأمين الاجتماعي دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بالإستمرار فى صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005 بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك ، وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية - دون وجه حق - .

وضبطت المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.