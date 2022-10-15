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«الوطن» تحتفي بالمرأة الريفية في يومها الدولي: محلاها عيشة «الفلاحة»

كتب:

نوران البرنس وتقى حسين
11:36 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
المرأة الريفية - صورة أرشيفية

المرأة الريفية - صورة أرشيفية

ارتبطت بالأرض وفهمت لغتها، فصارت بالنسبة لها ليست مجرد وسيلة رزق، بل جزءاً من كيانها وهويتها، لا تتخلى عنه مهما مر الزمن أو تعرضت لصعوبات، هي المرأة الريفية التي تحتفل بها «الوطن» في يومها العالمي.

نماذج مشرّفة نستعرضها في السطور التالية، لسيدات اتخذن من الفلاحة مهنة وأسلوب حياة، منهن من ورثتها أباً عن جد، فأحبتها ورأت فيها الخير، ومن اتجهت لها «على كبر» لمساندة زوجها ورسم مستقبل أفضل لأبنائها، ومن أنهكتها بدنياً ولا تزال تتمسك بها، تقف وسط الأراضي بجلبابها المزركش ومنديلها الملون، تبعث الأمل في النفوس، وتمثل الوجه الباسم لمصر وقوتها الحقيقية.

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