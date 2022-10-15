إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بـ«زراعي بني سويف»

أصيب شخصان، اليوم السبت، إثر انقلاب دراجة نارية، بالطريق الفرعي أمام كوبري عزبة المدير التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انقلاب دراجة نارية في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي أمام كوبري عزبة المدير بدائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة شخصين، بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهما إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

حالة المصابين

وتبين إصابة «محمد.ع.ص»، 57 عامًا، موظف بمجلس المدينة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«عزة.ف.م»، 52 عامًا، مدرسة، مصابة بجرح قطعي بالوجه طوالي حوالي 5 سنتيمترات، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.