فيضانات نيجيريا تقتل 500 شخص وتدمر 90 ألف منزل

أعلنت السلطات في نيجريا، أن فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة أكثر من 500 شخص وتركت نحو 90 ألفا منزلا تحت المياه وأوقفت إمدادات الغذاء والوقود.

وذكرت وزارتا الشؤون الإنسانية والإدارة فقي نيجيريا، عبر منشور على الإنترنت، أن الفيضانات ضربت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 وأثرت على حوالي 1.4 مليون شخص، وفق تقرير لوكالة أنباء رويترز.

وقالت السلطات النيجيرية إن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة عن المعتاد تتزايد منذ أوائل الصيف وتكثف بعد تسرب المياه من سد لاجدو في الكاميرون المجاورة، فيما قال مصطفى حبيب أحمد مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، إن «حجم الكارثة ضخم»، في ظاهرة ترتبط بمشكلة التغيرات المناخية.

فيضانات نيجريا.. المياه تغمر عشرات المنازل والشركات في لوكوجا

وأظهرت لقطات بطائرة بدون طيار، أمس، الأول، في لوكوجا - التي تقع في ولاية كوجي الشمالية الوسطى عند التقاء نهري النيجر وبينو والتي عانت أسابيع من الفيضانات - عشرات المنازل والشركات التي غمرتها مياه الفيضانات في نيجيريا.

وقال المواطن خالد يحيى عثمان لوكالة أنباء رويترز وهو ينظر إلى خزانات الوقود المغمورة والشوارع القريبة التي تغمرها المياه: «لم أر قط مثل هذا الشيء».

نقص إمدادات الوقود في العاصمة أبوجا

وألقت شركة النفط الحكومية NNPC باللوم على الفيضانات، التي قطعت طريقا رئيسيا خارج لوكوجا، في نقص الوقود في العاصمة أبوجا. وقال كوتون كارفي، المسؤول الفيدرالي للسلامة على الطرق، إن الفيضانات أعاقت حركة المرور لمدة أسبوعين على الأقل.

وقالت شركة الطاقة الكاميرونية إينو الشهر الماضي إنها ستخرج المياه من السد في سبتمبر وأكتوبر بعد أن بلغت سعة خزانها 91 بالمئة.

وتؤكد فيضانات نيجيريا إلى جانب فيضانات باكستان من قبل، خطورة التغيرات المناخية وما تحدثه في العالم، ما يكسب مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ «كوب 27» أهمية غير مسبوقة.