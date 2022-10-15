بدء تمركز سيارات الصرف الصحي في الإسكندرية تحسبا لسقوط أمطار اليوم

بدأت سيارات الشفط في الإسكندرية تمركزها في كل المناطق الساخنة المعرضة للغرق، إضافة إلى أنحاء الكورنيش، من أجل التعامل الفوري مع تغيرات الطقس المتوقعة مساء اليوم السبت.

وتتزامن تلك التحركات مع رفع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار سيارات الصرف الصحي في الإسكندرية

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في كل أنحاء الإسكندرية، وبالتحديد مناطق غرب الإسكندرية، التي تعد أكثر المناطق عرضة للأمطار، كما أن عدة مناطق فيها لم يدخل بها نظام الصرف بعد، ومن ثم هي الأكثر احتياجا في ظل توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق بنسبة حدوث 80%.

طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية اليوم السبت، بدء موجة الصقيع حيث برودة على عروس البحر الأبيض المتوسط، رغم تجلي الشمس وسط سحب عدة متراكمة، الأمر الذي تبعه وقف إجازات رجال الصرف الصحي وبدل الراحات اعتبارا من اليوم.

واستمرت أعمال التطهير للشنايش والمصبات، وتم التأكد من جهازية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وانتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة، مع مراعاة تغيير الورديات في مكان التمركز، وتفريغ بيارات محطة الرفع أولا بأول، والتشديد على المتابعة مع غرفة العمليات بأي مستجدات.