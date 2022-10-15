النرويج تعتقل مواطنا روسيا بحوزته طائرتين مسيرتين

أعلن القضاء النرويجي، اعتقال مواطن روسي بحوزته طائرتين مسيرتين ومجموعة من الصور وتسجيلات فيديو، أثناء محاولته العودة إلى بلاده، موضحا أنه وضع في الحبس الاحتياطي في النرويج، بحسب إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية.

النرويج شددت الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها

وأضافت الإذاعة الفرنسية، أن ذلك يأتي بينما شددت النرويج التي أصبحت مصدر الغاز الرئيسي لقارة أوروبا، الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها بعد طلعات غامضة لطائرات مسيرة بالقرب من هذه البنى التحتية، وتخريب لخطي الغاز «نورد ستريم 1 و2» في بحر البلطيق القريب.

وأوقف القضاء النرويجي فيتالي روستانوف البالغ 50 عاما خلال الأسبوع الجاري في القطب الشمالي في «ستورسكوج» المعبر الحدودي الوحيد بين النرويج وروسيا، حيث كان يحاول العودة إلى روسيا مع طائرتين مسيرتين ومعدات تخزين رقمية، بحسب الشرطة النرويجية.

إطلاق طائرات مسيرة

ويفيد قرار القضاء بأن روستانوف كان موجودا في النرويج منذ أغسطس واعترف بأنه قام بإطلاق الطائرات المسيرة لتحلق في جميع أنحاء البلاد، وكان بحوزته 4 تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو التي تم تشفير بعضها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفض روستانوف التهم الموجهة إليه بحجة أنه لم يكن على علم بهذا الحظر المفروض على التحليق الجوي.

من جانبها، قالت المسؤولة في الشرطة أنيا إندبيور لصحيفة «فيردينس غانج» إن روستانوف أوضح أنه كان في النروج كسائح وزار شخصا، مضيفة: «قال أيضا إنه قام بالتصوير وبتشغيل طائرة مسيرة لأغراض خاصة وأكد أنه يحب التقاط الصور وأنه مصور».

وكان سجل تحليق طائرات مسيرة بالقرب من منشآت الطاقة النروجية ، بما في ذلك منصات النفط القريبة من الشاطئ. وذكرت وسائل الإعلام النروجية أن تحليق طائرة مسيرة مجددا سجل بالقرب من وحدة لمعالجة الغاز في كارستو مساء الخميس الماضي.