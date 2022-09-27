«الحوار الوطني»: فتح مساحات للشباب للتعبير عن آرائهم بكل صدق وحرية

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الشباب مستحدثة ومختصة بالشباب وتتعاون مع باقي اللجان، لافتا إلى أن اللجنة تعمل بكل ما لديها من قوة لتحقيق طموحات الشباب ونقل مشكلاتهم، والجميع يتنظر مخرجات الحوار الوطني بشكل عام في النهاية.

توصيات ترفع للأمانة العامة للحوار الوطني

وأوضح «القاضي» خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الآراء المنقولة تكون بمنتهى الشفافية والأمانة إلى أن يجري دمجها في توصيات ترفع للأمانة العامة للحوار الوطني، مؤكدا أهمية الاستماع للشباب وفتح المساحات أمامهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية وصدق، وهو ما تنتظره الدولة المصرية من شبابها.

تنسيقية شباب الأحزاب التجربة الأولى

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي التجربة الأولى كمنصة حوارية، والآن نحن في تجربة الحوار الوطني للنقاش والاستماع للآراء، لافتا إلى أن التنسيقية تتضمن مختلف الآراء ووجهات النظر والجميع يعمل تحت مظلة وطنية، ويعتبر الحوار الوطني المظلة الأوسع والأشمل التي تتضمن جميع فئات وأطياف المجتمع.

مناقشة القضايا القومية

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعمل بالفعل على مناقشة القضايا القومية التي يحتاج الوطن إلى دعمها بشكل مجتمعي، لافتا إلى أن الحوار الوطني أيضا يناقش القضايا ويطرح الرؤى النهائية في شكل توصيات بعد مراجعة الخبراء والأكاديمين من أعضاء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى توصيات نهائية وصيغة توافقية للجميع ومرتبطة بالإمكانيات المتاحة للدولة المصرية التي تعمل من أجل مصلحة المواطن.